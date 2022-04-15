أبوظبي 15 رمضان 1443 هـ الموافق 16 أبريل 2022 م واساختتم رئيس الاولمبياد الخاص الدولي الدكتور تيموثي شرايفر، والرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المهندس أيمن عبد الوهاب زيارتهما لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث رافقهما في الزيارة المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي طلال الهاشمي، مُطلعين خلالها على العديد من البرامج والمبادرات التي ينظمها الأولمبياد الخاص الإماراتي، وذلك بالتزامن مع مرور ثلاث سنوات على إقامة وتنظيم الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص "أبوظبي 2019" .وأشاد رئيس الأولمبياد الخاص الدولي الدكتور تيموثى شرايفر فى ختام زيارته للأولمبياد الخاص الدولي بالأنشطة المختلفة التي أقامتها برامج المنطقة، مؤكداً إمكانية دولة الإمارات من الانطلاق من نجاحها المتحقق في دورة 2019 إلى آفاق جديدة من خلال تمكين أصحاب الهمم، عبر دعم الرياضات الموحدة، وتنويع مبادراتها المحلية والإقليمية والدولية، والعناية بالمشاركات الفنية والثقافية لأصحاب الهمم بإعداد المعارض والمسابقات، والتعاون مع مختلف المؤسسات.من جانبه أوضح المهندس أيمن عبد الوهاب بأن نشاط الأولمبياد الخاص بدولة الإمارات لم يعد نشاطا موسميا، بل هو نشاط دائم ومستمر على مدار العام، مبني على خطط وإستراتيجيات طويلة الأمد ، وهو أمر يدعو الأولمبياد الخاص للفرح والشعور بأن ما تم زراعتها في أرض الإمارات يتم الآن جني ثماره ، وشهدت مختلف برامج الأولمبياد الخاص في كل من مصر، البحرين، السعودية، الكويت، عمان، فلسطين، الأردن، لبنان، العراق، إيران، ليبيا، تونس، السودان، الجزائر، المغرب، موريتانيا إقامة 135 حدثًا من أحداث الأولمبياد الخاص شارك بهما أكثر من 30 ألف لاعب ولاعبه ومشارك على امتداد عامي 2020 و 2021 .بدورها أكدت معالي وزيرة الدولة لشؤون الشباب رئيسة مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي على أهمية العمل مع الشركاء في المجتمع الإماراتي لتحقيق أهداف الدمج المجتمعي الشامل للأشخاص من ذوي التحديات الذهنية والقدرات المختلفة.// انتهى //00:24ت م0001