المدينة المنورة 15 رمضان 1443 هـ الموافق 16 أبريل 2022 م واستقوم إدارة شؤون الزائرين برئاسة المسجد النبوي يوميا بتوزيع أكثر من 500 وجبة على سفر مخصصة لأبناء شهداء الواجب في ساحات المسجد النبوي ضمن مبادرة " صفاً واحد مع جنودنا المرابطين " وذلك حرصاً من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على تقديم كل ما من شأنه خدمة جنودنا البواسل .وأوضح مدير إدارة شؤون الزائرين محمد اللقماني أن الإدارة حريصة على تقديم مبادرات لجنود الوطن لما يقدمونه من تضحيات لأرواحهم وذلك في سبيل حماية هذا الوطن واستقرار الأمن والأمان, داعياً المولى أن يحفظ جنودنا البواسل وينصرهم على أعدائهم ويشفي مرضاهم ويرحم الشهداء منهم .// انتهى //00:27ت م0002