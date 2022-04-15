إسلام آباد 15 رمضان 1443 هـ الموافق 16 أبريل 2022 م واسلقي سبعة جنود من رجال الجيش الباكستاني مصرعهم، خلال هجوم شنته عناصر إرهابية أمس، على موكب عسكري بالقرب من الحدود المشتركة مع أفغانستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن الهجوم وقع في منطقة "إيشام" المحاذية للحدود مع أفغانستان شمال غرب باكستان، واستهدفت مجموعة من الإرهابيين موكباً عسكرياً، وجرى تبادل إطلاق النار بين الطرفين، فيما قتلت قوات الجيش الباكستاني أربعة مسلحين من عناصر الإرهابيين الذين شنوا الهجوم.// انتهى //00:35ت م0006