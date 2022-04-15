الرياض 15 رمضان 1443 هـ الموافق 16 أبريل 2022 م واسصعد فريقا البدائع والعروبة إلى الدوري الممتاز للبراعم تحت 15 عامًا للموسم الرياضي المقبل 2022 - 2023.وجاء صعود البدائع والعروبة بعد تأهلهما إلى نهائي بطولة أندية المملكة لدرجة البراعم تحت 15 عامًا (الدرجة الأولى).وأقيمت أمس الجمعة مواجهتا إياب نصف نهائي دوري الدرجة الأولى حيث فاز البدائع على السلمية بنتيجة 4 - 2 ليتأهل بمجموع المباراتين (4 - 3)، فيما تعادل العروبة على أرض مضيفة الخليج بدون أهداف ليتأهل للنهائي مستفيداً من فوزه ذهاباً بهدف نظيف.ومن المقرر أن يخوض فريقا السلمية والخليج مواجهة الملحق لتحديد الصاعد الثالث إلى الدوري الممتاز للبراعم تحت 15 عامًا.// انتهى //01:13ت م0009