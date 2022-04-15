تبوك 15 رمضان 1443 هـ الموافق 16 أبريل 2022 م واسنفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك، خلال العشرة أيام الماضية من شهر رمضان، أكثر من 140 جولة رقابية، بما يعادل 14 جولة رقابية يومية على أسواق النفع العام، تتمثل في 3 جولات رقابية على أسواق الأسماك، و 3 على أسواق اللحوم، و 6 جولات على أسواق البسطات والتمور، وجولتان على حراج الجملة، وجولتان على أسواق البيض والدواجن.وأوضح الفرع أن هذه الجولات تهدف للتأكد من مدى التزام تلك المحال بالاشتراطات والإجراءات الصحية والنظامية طوال أيام السنة وفي شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن الفرق الرقابية ستواصل مهامها وفق اختصاصاتها في الرقابة على الأسواق بمعدل جولتين باليوم صباحية ومسائية، وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين، وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة بهذا الشأن.يذكر أن الفرع يقوم بالإشراف على عدة أنشطة؛ منها أسواق النفع العام "الخضار والفاكهة، واللحوم والأسماك، والماشية والإبل والطيور، والحطب والأعلاف والمسالخ".// انتهى //01:16ت م0010