القاهرة 15 رمضان 1443 هـ الموافق 16 أبريل 2022 م واسدانت لجنة حقوق الإنسان العربية، وبأشد العبارات، ما أقدمت عليه القوة القائمة بالاحتلال من انتهاكات في المسجد الأقصى.وأكد رئيس اللجنة المستشار جابر المري، في تصريح له، أن ما شهده المسجد الأقصى من تعد على المصلين هو امتداد لسلسلة بغيضة من الانتهاكات التي تمارسها القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وإمعانا في خرق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وعدم احترام الحق في ممارسة الشعائر الدينية.ودعا المري، لجنة التحقيق الدولية المشكلة من قبل مجلس حقوق الإنسان سرعة إصدار تقريرها عن هذه الانتهاكات من أجل ضمان المساءلة والمحاسبة عنها.// انتهى //01:40ت م0011