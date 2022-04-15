القاهرة 15 رمضان 1443 هـ الموافق 16 أبريل 2022 م واستستضيف العاصمة المصرية القاهرة فعاليات النسخة الثالثة من "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين" يومي 21 و22 يونيو المقبل تحت عنوان "أفريقيا في عصر من المخاطر المتتالية وقابلية التأثر المناخي: مسارات لقارة سلمية، قادرة على الصمود، ومستدامة".وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، بأن جلسات النسخة الثالثة ستعقد افتراضي وحضوري، وتتناول عدد من الأولويات الهامة للقارة الأفريقية مثل: دعم التعاون من أجل مكافحة الإرهاب وتجاوز تداعيات جائحة كورونا وتحقيق الأمن الغذائي، والدفع بجهود إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات.ويُعد المنتدى منصة رفيعة المستوى تجمع رؤساء الدول والحكومات وقادة المنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لمناقشة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية وطرح الحلول الشاملة والمبتكرة للتصدي لها سعياً إلى تعزيز العلاقة بين السلم والأمن والتنمية المستدامة، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين.// انتهى //01:52ت م0012