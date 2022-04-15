الرياض 15 رمضان 1443 هـ الموافق 16 أبريل 2022 م واسعزز فريق الهلال صدارته للمجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا لكرة القدم بتغلبه على الاستقلال الطاجيكي بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن الجولة الثالثة للمسابقة.وسجل سلمان الفرج عند الدقيقة 52 هدف الفوز الوحيد للهلال الذي رفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة يليه الشارقة الإماراتي والريان القطري "4 نقاط" لكل منهما بعد تعادلهما اليوم 1 - 1، وأخيراً الاستقلال في المركز الرابع بدون نقاط.// انتهى //01:53ت م0013