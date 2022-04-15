ينبع 15 رمضان 1443 هـ الموافق 16 أبريل 2022 م واسوزعت جمعية المستودع الخيري بمحافظة بدر، وبالتعاون مع ٨ جمعيات من جمعيات المحافظة ومراكزها عدد " ١٤٠٠ " سلة غذائية رمضانية بتكلفة وقدرها " ٣٥٠٬٠٠٠ " ألف ريال وذلك خدمة للمستفيدين وتحقيقا للتكامل بين الجهات الخيرية.كما وزعت " ١٧٠٠ " سلة غذائية على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية، وسوف تبدأ الجمعية بصرف الدفعة الثانية من السلال الرمضانية يوم الأحد ١٦رمضان ليصل مجموع السلال الغذائية المصروفة " ٣٬٤٠ " سلة بتكلفة وقدرها " ٨٥٠٬٠٠٠ " ريال.وضمن مشروع سقيا الماء فقد وزع " ٢٬٩٨٠ " كرتون ماء على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية بتكلفة وقدرها " ٢٩٬٨٠٠ " ريال, و"٥٦٠ " كرتون ماء على مساجد المحافظة بتكلفة وقدرها " ٥٬٦٠٠ " ريال.// انتهى //01:54ت م0014