الدمام 15 رمضان 1443 هـ الموافق 16 أبريل 2022 م واستغلب فريق الفيصلي السعودي على نظيره ناساف الأوزبكي بهدف مقابل لاشيء، في المباراة التي جمعتمها اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا 2022 لكرة القدم.وبهذه النتيجة يرفع الفيصلي رصيده لـ 7 نقاط في صدارة المجموعة، فيما بقي رصيد ناساف الأوزبكي عند 4 نقاط.يُذكر أن المملكة تستضيف مباريات المجموعة الخامسة، وذلك بعد ما قرر الاتحاد الآسيوي إقامة دور المجموعات بنظام التجمع.// انتهى //01:55ت م0015