المدينة المنورة 15 رمضان 1443 هـ الموافق 16 أبريل 2022 م واساستقبلت رئاسة المسجد النبوي في القسم النسائي برحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم, قافلة أبناء الشهداء ضمن مبادرة " شهداؤنا في ذاكرتنا " في موسمها الخامس لعام 1443 هـ, تحت رعاية صاحبة السمو الأميرة هند بنت عبد الرحمن.وأوضحت مساعدة الرئيس العام للشؤون النسائية الدكتورة فاطمة التويجري أن مبادرة " شهداؤنا في ذاكرتنا " تهدف إلى دعم مسيرة العمل الخيري, من خلال استقبال عدد من أسر شهداء الواجب رحمهم الله تعالى في رحاب المسجد النبوي الشريف, ومشاركتهم توزيع وجبات إفطار صائم على الزائرات والمصليات بالتعاون مع جمعية تكافل الأيتام الخيرية بمنطقة المدينة المنورة.وفي ختام الزيارة كرمت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام النسائية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي وقافلة أبناء الشهداء عائلات الشهداء وأطفالهم بعدد من الهدايا العينية.بدورها أثنت سمو الأميرة هند على الجهود المبذولة التي تقوم بها منسوبات وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالتعاون مع منسوبات قافلة أبناء الشهداء حرصاً على نجاح واستمرار هذه المبادرة.// انتهى //02:02ت م0016