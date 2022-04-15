مكة المكرمة 15 رمضان 1443 هـ الموافق 16 أبريل 2022 م واسيُسطّر فتيان الكشافة وقادتها الكشفيون المشاركون من مركز بادر للأعمال التطوعية التابع للإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة في خدمة المعتمرين والمُصلين خلال شهر رمضان المبارك هذا العام أروع الأمثلة في التسابق لخدمتهم، وتقديم يد العون لهم، وتوفير كل ما يُمكّنهم من أداء العمرة أو أداء الصلاة بسكينة ووقار.ظهر ذلك جلياً في الكثير من المواقف والمشاهد داخل الحرم المكي الشريف وساحاته بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومن أبرزها قوة أمن الحرم المكي الشريف، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، والجمعيات الخيرية الرسمية، حيث ظهر جلياً تسابقهم على مساعدة الكبير، والعناية بصغار السن، ومساعدة المحتاجين، وإرشاد التائهين، وتقديم التمر والقهوة عند الإفطار للصائمين.وسجل الكشافة وقادتهم خلال الأيام الماضية من هذا الشهر الفضيل صوراً إنسانية رائعة عن الشباب السعودي وإخلاصهم في العمل لله سبحانه وتعالى أولاً، ثم تأدية لواجبهم الإسلامي والإنساني، والعمل على خدمة المُعتمرين والمُصلين في بلد حباها الله بالحرمين الشريفين وشّرفها بخدمتها.// انتهى //02:07ت م0017