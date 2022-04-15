الرباط 15 رمضان 1443 هـ الموافق 16 أبريل 2022 م واسدعا المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، الوزارات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بالمملكة المغربية إلى إدماج أنشطتها ومبادراتها الثقافية ضمن احتفالية الرباط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي 2022.وأوضح الدكتور المالك، في كلمة القاها خلال اجتماع الدورة العادية للجمعية العامة للجنة الوطنية المغربية للتربية والعلوم والثقافة، مساء امس بالرباط، ان برنامج الإيسيسكو لعواصم الثقافة في العالم الإسلامي يشهد تنفيذ مجموعة كبيرة من البرامج والأنشطة في مدينة الرباط وغيرها من مدن المملكة المغربية، لإبراز المكانة الحضارية التي تتمتع بها العاصمة المغربية، وما تزخر به من موروث تقافي مادي وغير مادي.كما أشاد بالتعاون المشترك الذي يجمع الإيسيسكو باللجنة المغربية للتربية والعلوم والثقافة، وأسفر عن تنفيذ عدة برامج ومشاريع متنوعة في مجالات التربية والعلوم والثقافة.// انتهى //02:21ت م0018