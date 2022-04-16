صامطة 15 رمضان 1443 هـ الموافق 16 أبريل 2022 م واستقدم العيادات المتنقلة التابعة لجمعية الإحسان الطبية الخيرية بمنطقة جازان خدماتها الطبية والتثقيفية المجانية بإسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز التنموي بالخارش في محافظة صامطة من خلال عيادات "العيون، والأسنان، والكشف المبكر عن سرطان الثدي" بالتعاون مع إدارة شؤون الإسكان بمنطقة جازان .وبين المدير التنفيذي للجمعية محمد بن إسماعيل الحازمي أن عدد المستفيدين من خدمات الكشف والتثقيف خلال الأيام الخمسة الأولى بلغ 800 مستفيد ، مشيرًا إلى أن العيادات المتنقلة تقدم خدماتها الطبية والتثقيفية بإسكان الخارش ضمن دورها في نشر التوعية والثقافة الصحية من خلال خدمات قياس الضغط ونسبة السكر بالدم، وقياس الوزن والطول، وقياس وفحص النظر، والفحص على الفم والأسنان، والكشف والتثقيف للسيدات حول سرطان الثدي، والكشف المبكر عن فيروس الكبد.// انتهى //02:31ت م0021