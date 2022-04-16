المنامة 15 رمضان 1443 هـ الموافق 16 أبريل 2022 م واسأدانت مملكة البحرين اقتحام الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى، وما نتج عنه من أعمال عنف وإصابة واعتقال عشرات المصلين، بوصفه استفزازًا لمشاعر المسلمين وخاصة في شهر رمضان المبارك.وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها، على أهمية احترام قدسية المسجد الأقصى والحرم الشريف وضرورة احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وضرورة وقف أي إجراءات استفزازية من شأنها تأجيج العنف وتغذية الكراهية الدينية والتطرف وعدم الاستقرار، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في تهدئة الأوضاع، وفتح آفاق جادة لعملية السلام العادل والشامل على أساس مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، مؤكدة موقف مملكة البحرين الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.// انتهى //03:03ت م0023