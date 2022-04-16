أبوظبي 15 رمضان 1443 هـ الموافق 16 أبريل 2022 م واسأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بشدة اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى، والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها، ضرورة ضبط النفس وتوفير الحماية للمصلين، مشيرة إلى موقف الدولة الداعي إلى ضرورة احترام السلطات الإسرائيلية حق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية ووقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى.كما أكدت ضرورة احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، مشددةً على ضرورة دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للدفع قدما بعملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك ضرورة وضع حد للممارسات الإسرائيلية غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.// انتهى //04:13ت م0025