أبها 15 رمضان 1443 هـ الموافق 16 أبريل 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً عن تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطا في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والنماص وبارق وبيشة وتثليث وتنومة وخميس مشيط ورجال المع وسراة عبيدة وطريب ومحايل.وبيّن المركز أن الحالة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ ٩ صباحاً.// انتهى //06:35ت م0028