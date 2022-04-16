بريدة 15 رمضان 1443 هـ الموافق 16 أبريل 2022 م واسأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي أهمية تركيز أصحاب المشاريع الزراعية بالمنطقة على تعزيز الزراعة الذكية والصناعات التحويلية للنخيل ومزارع الأسماك لما تمتلكه من قدرة على الإنتاج العالي والحفاظ على المقومات الطبيعية للبيئة، والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الصناعات التحويلية للتمور بشكل خاص والتي تأتي ضمن رؤية المملكة 2030.جاء ذلك خلال اطلاعه أمس على آخر تطورات مشروع مزارع "سيافا" للصناعات التحويلية لمنتج التمور وزراعة الأسماك بالبطين، والمقام على أرض بمساحة 11 مليون متر مربع بتكلفة تزيد عن 100 مليون ريال.ويقدم المشروع حوالي 200 منتج للصناعات التحويلية للتمور، يصدر منها 100 منتج إلى 29 دولة حول العالم، ويتم استخراج تلك المنتجات من التمور من 100 ألف نخلة داخل المشروع بإنتاجية قدرها 6000 طن سنويا، بالإضافة إلى مشروع الاستزراع السمكي “ras system” والذي يعد الأول من نوعه بالمملكة ويقام على أربع مراحل بطاقة إنتاجية قدرها 4000 طن سنويا من لحوم الأسماك.// انتهى //06:46ت م0029