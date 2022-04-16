جنين 15 رمضان 1443 هـ الموافق 16 أبريل 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة شبان فلسطينيين من محافظة جنين.ونقلت مصادر فلسطينية عن مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر سامح محمد خليل كميل من بلدة قباطية جنوب المدينة أثناء مروره على حاجز الحمرا العسكري في الأغوار الشمالية.كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين مؤنس الصباغ ومحمد السعدي من مخيم جنين أثناء مرورهما على حاجز عسكري نصب بالقرب من بلدة سيلة الظهر جنوب المدينة.// انتهى //08:40ت م0032