الرباط 15 رمضان 1443 هـ الموافق 16 أبريل 2022 م واسسلطت الصحف المغربية الصادرة اليوم الضوء على آثار أزمة الجفاف المستمرة بمناطق متفرقة من المغرب رغم الأمطار الأخيرة، لافتة النظر إلى أن هذه الموجة تنذر بأزمة اقتصادية في البلاد.وتحدثت عن التصعيد المتواصل بين الفلسطينيين وإسرائيل خاصة بالقدس على إثر الاقتحامات الإسرائيلية لباحة المسجد الأقصى مما أسفر عن إصابة العشرات من الفلسطينيين.وأخبرت عن قصف الجيش الإسرائيلي لمواقع عسكرية تابعة للنظام السوري بريف دمشق الغربي.وتناقلت إعلان واشنطن عن تسجيل تقدم في المباحثات حول الاتفاق النووي مع إيران رغم الصعوبات التي تواجه التوصل إلى حل نهائي.واهتمت صحف المغرب بالفيضانات غير المسبوقة التي اجتاحت الساحل الشرقي لجنوب أفريقيا وخلّفت مقتل نحو 400 شخص، مشيرة إلى أن السلطات تواصل عمليات البحث عن المفقودين.// انتهى //08:46ت م0033