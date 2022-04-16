رام الله 15 رمضان 1443 هـ الموافق 16 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك وإغلاق بواباته، والاعتداء على المصلين العُزّل داخل المسجد وفي ساحاته الخارجية، معتبرة هذا التصعيد الممنهج اعتداءً صارخا على حرمة المسجد الأقصى ومكانته في وجدان الأمة الإسلامية.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث ارتقى شهيد متأثرا بإصابته في جنين، كما أصيب واعتقل المئات خلال اقتحام الاحتلال للأقصى، فيما أطلق الاحتلال النار صوب مراكب صيد في خان يونس.ونقلت إعراب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند عن قلقه العميق إزاء ما يجري في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للحرم المقدسي فجر الجمعة والاعتداء على المصلين واعتقال المئات منهم.ورصدت إدانة رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف والاعتداء على المصلين.وأوردت أقوال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن ما يحدث من اقتحام للمسجد الأقصى ودخول قوات الاحتلال إلى المسجد القبلي تطور خطير وتدنيس للمقدسات، وهو بمثابة إعلان حرب على شعبنا الفلسطيني.ونشرت إدانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين، الأمر الذي يشكل انتهاكاً صارخا وتصرفا مدانا ومرفوضا وتصعيدا خطيرا.وتحدثت عن تحذيرات الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من إشعال الموقف في المسجد الأقصى المبارك، محملا المسؤولية لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تُمارس عدوانا خطيرا على الشعب الفلسطيني ضد حقه بإقامة الشعائر داخل الأقصى في شهر رمضان المبارك.وتناولت تأدية عشرات آلاف المواطنين من مدينة القدس المحتلة وداخل أراضي الـ48، ومن الضفة الغربية، صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان الفضيل في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم اعتداءات الاحتلال.ولفتت النظر لدعوة الاتحاد الأوروبي إلى احترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة احتراما كاملا، معربا عن قلقه من التصعيد الأخير في أنحاء الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.وأنبأت عن تحميل كبير قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع نتيجة جريمتها باقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين فيه .وتطرقت إلى إدانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الجريمة البشعة التي ارتكبها قوات الاحتلال في باحات المسجد الأقصى المبارك ضد المصلين والمعتكفين المدنيين، والاقتحام الهمجي التي قامت به قوات الاحتلال لممارسة أبشع أشكال القمع والتنكيل بالمصلين بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، وكذلك بطواقم الإسعاف والإعلامين، مما خلّف عشرات الإصابات منها الخطيرة والمتوسطة.// انتهى //08:58ت م0034