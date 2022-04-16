القاهرة 15 رمضان 1443 هـ الموافق 16 أبريل 2022 م واسأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في القدس، داعيا القادة من جميع الأطراف إلى المساعدة في التهدئة.وقال بيان صادر عن المتحدث باسم غوتيريش اليوم:" إن الأمين العام للأمم المتحدة طلب بتوقف الاستفزازات في الحرم الشريف فورا لمنع المزيد من التصعيد"، مجددا دعوته إلى الحفاظ على الوضع القانوني الراهن في الأماكن المقدسة في القدس واحترامه.وذكر البيان أن المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند على اتصال وثيق مع الشركاء الإقليميين الرئيسيين والأطراف لتهدئة الوضع.// انتهى //09:06ت م0036