تونس 15 رمضان 1443 هـ الموافق 16 ابريل 2022 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بالاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس التونسي قيس سعيد مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وبحثا خلاله العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها ودعمها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأوردت تأكيد رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان خلال إشرافها على اجتماع بين أعضاء الحكومة وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، ضرورة التوصل لحلول ومخرجات ناجعة لتجاوز التراكمات والصعوبات الاقتصادية التي تعرفها تونس على امتداد السنوات الأخيرة والتي تتطلب بناء منهجية عمل تشاركية مبنية على الثقة المتبادلة.ورصدت دعوة رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ريزدون زنينغا إلى تجنب التصعيد في البلاد وحل الخلافات بالحوار والحفاظ على ما تم إنجازه من قبل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وذلك في مسعى لدفع ممثلي الجيش الليبي إلى التراجع عن قرار تعليق عملهم باللجنة.وأخبرت عن اندلاع مواجهات في ساحات المسجد الأقصى بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، أصيب خلالها العشرات من الفلسطينيين، وإعلان السلطات الاسرائيلية فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وقطاع غزة خلال اليومين المقبلين تحسبًا لاندلاع مواجهات مع الفلسطينيين.ونقلت صحف تونس إعلان الأمم المتحدة أنها ستفرج عن 100 مليون دولار لست دول أفريقية بالإضافة إلى اليمن، لمساعدتها في مكافحة مخاطر المجاعة المرتبطة باضطراب سوق الأغذية جراء الأزمة الأوكرانية.// انتهى //09:45ت م0039