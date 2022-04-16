القاهرة 15 رمضان 1443 هـ الموافق 16 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم إشادة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بجهود القوات المسلحة في تنفيذ مهامها بكل تفانٍ وإخلاص على مختلف الاتجاهات الإستراتيجية للدولة المصرية.وأشارت إلى اجتماعات أعمال لجنة المسار الدستوري الليبي المنعقدة حاليًا بالقاهرة برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة الليبيين، لبحث الآليات التنفيذية المطلوبة لإقرار الأساس الدستوري والتشريعي للانتخابات الوطنية.ورصدت صحف السبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى.ونشرت في الإطار ذاته تحذير الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من إشعال الموقف في المسجد الأقصى، محملًا المسؤولية لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تمارس عدوانًا خطيرًا على الفلسطينيين وحقهم في إقامة الشعائر داخل المسجد.وتابعت صحف القاهرة في متفرقات أخرى الوضع الصحي لفيروس كورونا حول العالم، لافتة إلى أن إجمالي عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس بلغ أكثر من 500 مليون من بينهم 6.19 ملايين حالة وفاة.// انتهى//10:45ت م0040