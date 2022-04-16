إسلام آباد 15 رمضان 1443 هـ الموافق 16 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم إبداء باكستان قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة في أنحاء مختلفة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعوتها للمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لحماية أرواح الفلسطينيين الأبرياء.واهتمت بتجديد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع دول مجلس التعاون الخليجي، باعتبارها علاقات إستراتيجية تضرب جذورها في عمق التاريخ.وتناولت الصحف توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة عشرة ملايين دولار للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة، وذلك بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة.ونشرت أنباء مقتل سبعة جنود باكستانيين جراء هجوم نفذته عناصر إرهابية على موكب عسكري بالقرب من الحدود مع أفغانستان.وتطرقت صحف إسلام آباد إلى متفرقات أخرى بما فيها تطورات جائحة كورونا خصوصاً في مدينة شنغهاي الصينية، حيث تم تشديد الإجراءات الاحترازية نظراً لانتشار الوباء بشدة.// انتهى //11:37ت م0043