مكة المكرمة 15 رمضان 1443 هـ الموافق 16 أبريل 2022 م واسأنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعداداتها لاستقبال المعتكفين حيث خصصت قبو توسعة الملك فهد للمعتكفين وفق إجراءات تنظيمية تشرف عليها وحدة خدمات المعتكفين .وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية بدر الفريح أنه تم تخصيص خزانة لكل معتكف، ومواقع خاصة للرجال وأخرى للنساء، كذلك تخصيص باب الملك فهد (73) المؤدي إلى القبو لدخول أغراض المعتكفين .// انتهى //13:45ت م0046