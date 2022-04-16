الرباط 15 رمضان 1443 هـ الموافق 16 أبريل 2022 م واسأصدرت المنظمة العربية للطيران المدني، العدد 46 لشهر مارس 2022 من مجلة "الطيران العربي" باللغتين العربية والإنجليزية، متضمناً عدة مقالات وتقارير حول جديد عالم الطيران، وسبل ضمان سلامة الملاحة الجوية، وإسهام القطاع في جهود المحافظة على البيئة.وتطرقت افتتاحية العدد إلى الرسالة التي وجهها معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى أسرة الطيران العربية، حيث أشاد فيها بالمجهودات التي تبذلها الحكومات العربية لتعزيز مجابهة المخاطر الصحية لجائحة كورونا، وتلك التي تبذلها المنظمة العربية للطيران المدني لتسريع وتيرة عودة نشاط قطاع النقل الجوي إلى سابق عهده.وتضمن العدد مقالات أخرى حول تنفيذ المنظمة للخطط والبرامج المساعدة على مواجهة آثار جائحة كورونا، والقيام بمبادرات تدعم القطاع وترفع من إنتاجيته وقدرته على تحمل الأزمات حفاظاً على مكتسباته، إضافة إلى تقارير حول أهمية العنصر البشري في إنجاح نظام أمن الطيران، وحركية مطارات العالم بعد الجائحة، وإجراءات طمأنة المسافرين وتشجيعهم على الإقبال على الأسفار الجوية سواء للعمل أو السياحة، والتدابير المتعلقة بالأسعار والتحفيزات وخفض نفقات التشغيل لإعادة إنعاش القطاع.// انتهى //14:07ت م0048