المنامة 15 رمضان 1443 هـ الموافق 16 أبريل 2022 م واستستضيف اللجنة البارالمبية البحرينية بالتعاون مع الاتحاد البحريني للريشة الطائرة والأسكواش البطولة الدولية الأولى البارالمبية للريشة الطائرة - البحرين 2022، خلال الفترة 16 - 21 مايو المقبل.وقال رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة في تصريح لوكالة الأنباء البحرينية اليوم، إن اختيار مملكة البحرين لاستضافة مثل هذا الحدث الدولي هو دليل على السمعة الطيبة والكبيرة التي تتمتع بها المملكة في تنظيم واحتضان أكبر الأحداث الرياضية على مستوى العالم خصوصاً الرياضات البارالمبية.وأوضح رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية أن البطولة الدولية الأولى البارالمبية للريشة الطائرة (البحرين 2022) هي امتداد للجهود الدؤوبة التي تبذلها اللجنة البارالمبية البحرينية بالتعاون مع مختلف الاتحادات الرياضية في استضافة مختلف البطولات والدورات التي تسهم في الارتقاء بهذه الرياضة والتي كان آخرها، دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب البحرين 2021 ، ودورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثالثة - البحرين 2022.// انتهى //14:09ت م0049