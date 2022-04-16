خان يونس 15 رمضان 1443 هـ الموافق 16 أبريل 2022 م واساستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في خان يونس، أن قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية شرق خان يونس أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة صوب المزارعين في الأراضي الزراعية شرق بلدة خزاعة، وأجبرتهم على ترك أراضيهم، والعودة إلى بيوتهم.// انتهى //14:20ت م0050