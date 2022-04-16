تاروت 15 رمضان 1443 هـ الموافق 16 أبريل 2022 م واسشهدت فعاليات "بستان قصر تاروت" التي تنظمها أمانة المنطقة الشرقية بالشراكة مع جمعية تاروت الخيرية، حضوراً وتفاعلاً لافتاً من الزوار منذ انطلاقتها الأربعاء الماضي في ساحة قلعة تاروت التاريخية.وأوضحت الأمانة أنه خلال الأيام الثلاثة الأولى تجاوز عدد الزوار أكثر من 26 ألف من مختلف مناطق المملكة لمشاهدة المعالم التاريخية والمهن الحرفية والفنون البصرية عبر العديد من البرامج والفعاليات والأركان المتميزة التي شكلّت في مجملها لوحة متكاملة جمعت مختلف فنون التراث وتقاليدها وألعابها وامتزجت في مساحة رحبة ومشتركة مع الموروث التاريخي والإنساني لجزيرة تاروت وحضاراتها.وأكدت الأمانة حرص المشاركين على نقل الصورة السياحية لـتاروت من خلال هذه الفعالية المستمرة حتى الـ 17 من رمضان المتضمنة جملة من البرامج الاجتماعية والثقافية والترفيهية .// انتهى //14:24ت م0052