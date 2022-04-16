جدة 15 رمضان 1443هـ الموافق 16 أبريل 2022م واستلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً اليوم من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.وقد أكد سمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ خلال الاتصال مساندة المملكة للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي للأزمة في أوكرانيا ويحقق الأمن والاستقرار.// انتهى //14:34ت م0053