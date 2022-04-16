نواكشوط 15 رمضان 1443 هـ الموافق 16 أبريل 2022 م واسأعربت موريتانيا عن إدانتها واستنكارها الشديدين لانتهاك السلطات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، واستخدام العنف المفرط ضد المصلين، واستفزاز مشاعر المسلمين في هذا الشهر المعظم.وقالت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان اليوم، إن هذا لخرق سافر لكل المواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة، داعية إلى حماية الشعب الفلسطيني ومقدساته، ووقف الأعمال العدائية التي تمارَس ضده بصورة ممنهجة وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الموريتانية.// انتهى //15:02ت م0054