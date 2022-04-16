القاهرة 15 رمضان 1443 هـ الموافق 16 أبريل 2022 م واسالتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم بوفد من الكونجرس الأمريكي برئاسة السيناتور "ريتشارد شيلبي"، الذي يزور القاهرة حاليًا.وتناول اللقاء سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة في عدد من المجالات، لا سيما على الصعيد السياسي والعسكري والاقتصادي، كما تم استعراض التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، بما في ذلك مستجدات القضية الفلسطينية، ومكافحة الإرهاب.// انتهى //15:03ت م0055