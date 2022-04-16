طرابلس 15 رمضان 1443 هـ الموافق 16 ابريل 2022م واسأعربت الخارجية الليبية بحكومة الوحدة الوطنية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحة المسجد الأقصى المبارك واعتدائها على المصلين فيه، مما أسفر عن إصابة واعتقال العشرات منهم.وجددت الخارجية الليبية في بيان اليوم رفضها لهذه الأعمال الإرهابية، مؤكدة ضرورة احترام حقوق الإنسان التي من بينها أن يكون للمصلين المسلمين الحرية والحماية الكاملة في أداء شعائرهم في المسجد الأقصى المبارك .ودعت المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن يضطلع بدوره في ردع هذه الاعتداءات الإجرامية التي تضرب بعرض الحائط جميع القرارات والمواثيق الدولية.// انتهى //16:58ت م0059