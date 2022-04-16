ليبرفيل 15 رمضان 1443 هـ الموافق 16 ابريل 2022م واسالتقى الرئيس الغابوني علي بونغو أونديميا في العاصمة الغابونية ليبرفيل اليوم برئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية الجنرال تييري بوركهارد.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات العسكرية الثنائية بين البلدين، خاصة التدريبات المشترك مع الشركاء الأفارقة ، إضافة إلى بحث التحديات الأمنية ودعم نشر القوات في وسط أفريقيا وخليج غينيا لتحقيق الاستقرار في المنطقة .// انتهى //18:02ت م0061