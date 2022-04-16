حفر الباطن 15 رمضان 1443 هـ الموافق 16 أبريل 2022 م واسكرم صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن رئيس مجلس المسؤولية الاجتماعية (الفاء) أمس الفائزين في مسابقة "الفاء" للقرآن الكريم، بحضور مديري الدوائر الحكومية وأعضاء المجلس، وجمع من المشاركين وأولياء أمورهم.واستمع سموه خلال الحفل التكريمي الذي أعده مجلس المسؤولية الاجتماعية "الفاء" لحفظة كتاب الله، إلى تلاوات الفائزين في المسابقة.// انتهى //18:11ت م0062