نجران 15 رمضان 1443 هـ الموافق 16 أبريل 2022 م واستفقد محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي مساء أمس منفذ الوديعة الحدودي للاطّلاع على سير العمل في المنفذ ومستوى الخدمات المقدمة لعابريه.واطّلع العنزي على ما يحتويه جمرك المنفذ من تجهيزات وكبائن وصالات انتظار وساحات تفتيش جمركي، إضافة إلى الخدمات المقدمة عبر جوازات المنفذ والمحجر الصحي.وثمّن محافظ شرورة الجهود المبذولة من مختلف القطاعات التي تعمل ضمن منظومة متكاملة لخدمة عابري المنفذ وتيسير معاملة دخولهم وخروجهم من وإلى المملكة، و تقديم جميع الخدمات لضيوف الرحمن القادمين من الجمهورية اليمنية الشقيقة إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة في شهر رمضان الكريم .//انتهى//18:13ت م0063