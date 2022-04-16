الجزائر 15 رمضان 1443 هـ الموافق 16 ابريل 2022م واسدانت الجزائر بشدة الاعتداءات الخطيرة التي تعرّض لها الفلسطينيون في المسجد الأقصى من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، في انتهاك فاضح لقدسية وحرمة المسجد وتعدٍّ سافر على كل القرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة.وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان اليوم ضرورة توفير الحماية الكاملة للمصلين المسلمين والسماح لهم بأداء شعائرهم في المسجد الأقصى الذي يعد وقفا إسلاميا خالصا للمسلمين.ودعت المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن للاضطلاع بالمهام المنوطة به والتحرك من أجل وضع حد لهذه الاستفزازات العدوانية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وأماكنه المقدسة.// انتهى //18:52ت م0064