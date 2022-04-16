الرياض 15 رمضان 1443 هـ الموافق 16 أبريل 2022 م واسصعد فريقا العدالة والكوكب إلى الدوري الممتاز للبراعم تحت 13 عامًا للموسم الرياضي المقبل 2022-2023.وجاء صعود العدالة والكوكب بعد تأهلهما إلى نهائي بطولة أندية المملكة لدرجة البراعم تحت 13 عامًا (الدرجة الأولى).وتأهل العدالة إلى نهائي دوري الدرجة الأولى رغم خسارته الخميس أمام ضيفه العروبة بنتيجة 1-2 مستفيداً من فوزه ذهاباً بنتيجة 5-1.في المقابل تأهل الكوكب بعد فوزه أمس على مستضيفه الجبلين بركلات الترجيح، وفوزه ذهاباً بهدف نظيف، فيما أنهى الجبلين الوقت الأصلي من مباراة الإياب بهدف نظيف ليحتكما لوقت إضافي سجل خلاله كل فريق هدفاً ليحتكما لركلات الترجيح التي حسمها الكوكب بالفوز 2-0.// انتهى //19:03ت م0065