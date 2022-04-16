أنجامينا 15 رمضان 1443 هـ الموافق 16 أبريل 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 425 سلة غذائية رمضانية للأسر الأكثر احتياجًا في مدينة أنجامينا بجمهورية تشاد، استفاد منها 2.550 فردا، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443هـ .يذكر أن المشروع يستهدف توزيع 14.046 سلة غذائية في ولايات أبشا ، ودوربالي ، وماسينياه، وأنجمينا ، يستفيد منها أكثر من 84 ألف فرد.وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم .//انتهى//19:04ت م0066