كوكس بازار 15 رمضان 1443 هـ الموافق 16 أبريل 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 3.000 سلة غذائية في مخيمات اللاجئين الروهينجا بمنطقة كوكس بازار في جمهورية بنغلاديش، استفاد منها 15.000 فرد.ويأتي ذلك ضمن الجهود المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز لدعم اللاجئين الروهينجا وتحسين ظروفهم المعيشية في مختلف بيئات اللجوء.//انتهى//19:05ت م0067