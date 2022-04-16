تونس 15 رمضان 1443 هـ الموافق 16 ابريل 2022م واساستنكرت تونس انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لحُرمة المسجد الأقصى، والاعتداءات على المصلين واستباحة المقدسات في هذا الشهر الفضيل .ودانت تونس في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم الممارسات العدوانية لسلطات الاحتلال والمستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما في جنين وبيت لحم وباب العامود والقدس، داعية مجددا المجموعة الدولية إلى تحمّل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية إزاء الشعب الفلسطيني ، وضرورة توفير الحماية الدولية اللازمة له، والتصدي لجرائم المحتل التي تمثّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولجميع قرارات الشرعية الدولية، وتهديدا للسلم والأمن الدوليين وتقويضا للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.وأكدت تونس التزامها الثابت بمواصلة دعم الحق الفلسطيني غير القابل للسقوط بالتقادم إلى حين انتهاء الاحتلال وإقامة الشعب الفلسطيني لدولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.// انتهى //19:06ت م0068