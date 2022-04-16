الرياض 15 رمضان 1443 هـ الموافق 16 أبريل 2022 م واساختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية أمس معسكره التدريبي الذي أقيم في جازان، واستمر لمدة 8 أيام استعدادًا للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا في مايو المقبل.وأدى أخضر الشاطئية آخر تدريباته على الملعب الترابي لمدينة الملك فيصل الرياضية بقيادة المدرب البرازيلي جوجا زلوكوفيك، الذي حرص على الاجتماع باللاعبين، وشرح لهم كيفية تأدية التمارين التكتيكية الخاصة، لتنطلق بعدها الحصة التدريبية بإجراء تمارين لياقية، ليتم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات وتنفيذ عدد من الجمل الفنية، وقام بعدها بإجراء مناورة على كامل الملعب.// انتهى //19:06ت م0069