إسلام آباد 15 رمضان 1443 هـ الموافق 16 أبريل 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2.035 سلة غذائية رمضانية في مناطق خيربور وجوتكي وسانقهر بإقليم السند ومنطقة راجن بور بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 14.245 فردا .ويأتي ذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية المقدمة من المركز التي تهدف إلى توزيع ما يقارب من 157 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 8000 طن في 19 دولة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ.//انتهى//19:08ت م0070