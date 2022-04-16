رمضان / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع السلال الغذائية الرمضانية على 14,245 مستفيدًا في إقليمي السند والبنجاب الباكستانيين
السبت 1443/9/15 هـ الموافق 2022/04/16 م واس
إسلام آباد 15 رمضان 1443 هـ الموافق 16 أبريل 2022 م واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2.035 سلة غذائية رمضانية في مناطق خيربور وجوتكي وسانقهر بإقليم السند ومنطقة راجن بور بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 14.245 فردا .
ويأتي ذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية المقدمة من المركز التي تهدف إلى توزيع ما يقارب من 157 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 8000 طن في 19 دولة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ.
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19:08ت م
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