حجة - صعدة 15 رمضان 1443 هـ الموافق 16 أبريل 2022 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.وجرى خلال المدة من 23 حتى 29 مارس 2022م في محافظة حجة ضخ 2.891.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وضخ 452.500 لتر من المياه الصالحة للشرب، وتنفيذ 54 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين.وجرى في محافظة صعدة ضخ 100.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 40.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 29.621 فردًا.//انتهى//19:08ت م0071