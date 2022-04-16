القاهرة 15 رمضان 1443 هـ الموافق 16 أبريل 2022 م واستغلب فريق فيوتشر على مستضيفه سيراميكا كليوباترا بثلاثية مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما على ملعب المقاولين العرب، في إطار الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري.وبهذا الفوز رفع فريق فيوتشر رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس، فيما تكبد سيراميكا الخسارة الرابعة له في الدوري ليتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الثالث عشر وبفارق الأهداف عن الجونة صاحب المركز الرابع عشر.كما حقق فريق غزل المحلة فوزًا على نظيره فريق الجونة بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 14 من عمر الدوري ليرتفع بذلك رصيد غزل المحلة إلى 16 نقطة، فيما تجمد رصيد الجونة عند 14 نقطة.// انتهى //19:09ت م0072