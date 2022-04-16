حجة 15 رمضان 1443 هـ الموافق 16 أبريل 2022 م واسقدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 4.874 مستفيدًا خلال المدة من 23 حتى 29 مارس 2022م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وراجع عيادة الطوارئ 411 شخصًا، وعيادة الباطنية 400 مستفيد، وعيادة الوبائيات 670 مريضًا، كما استفاد من خدمات العزل شخصان، ومن قسم المختبر 429 مستفيدًا، فيما صُرفت الأدوية لـ 1.481 فردًا، وقسم التوعية والتثقيف 1.481 شخصًا، وفي الخدمات المساندة استفاد 703 أشخاص من قسم الملاحظة، في حين جرى تنفيذ 4 أنشطة للتخلص من النفايات.//انتهى//19:30ت م0076