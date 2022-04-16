السيح 15 رمضان 1443 هـ الموافق 16 أبريل 2022 م واسينظم نادي الشعلة بمدينة السيح غداً المسابقة السنوية لحفظ وتجويد القرآن الكريم.وتهدف المسابقة إلى الاهتمام بكتاب الله، والعناية بحفظه وتجويده، وتشجيع الشباب على الإقبال على كتاب الله حفظاً وتدبراً.وتتكون المسابقة من أربعة فروع، الأول حفظ القرآن الكريم كاملاً، والثاني حفظ 15 جزءا من القرآن الكريم، والثالث حفظ 5 أجزاء، والفرع الرابع حفظ جزء من القرآن الكريم، وهو مخصص للاعبي النادي.// انتهى //19:32ت م0078