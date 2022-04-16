الرياض 15 رمضان 1443 هـ الموافق 16 أبريل 2022 م واساختتمت أمس بطولة المملكة العشرين للبومسي على كأس التميز للبراعم والناشئين والشباب والأولى، التي أقيمت على صالة نادي الترجي بالقطيف، بمشاركة 26 نادياً و270 لاعباً،وظهرت المنافسات قوية على المراكز المتقدمة، حيث حصل فريق الترجي على المركز الأول في فئتي البراعم والناشئين بـ 418 نقطة و3 ذهبيات الفردي والجماعي عبر اللاعبين الفضل آل حمادة وهاشم الخضراوي وحسن البنّاي وتقي مصطفى، وحلّ الهدى وصيفاً بـ 248 نقطة وذهبية الجماعي للاعبين حسين الزين وزمي الزين ومحمد البحراني، وجاء كُميت ثالثاً بـ 88 نقطة والفرع رابعاً بـ 58 نقطة.وفي اليوم الأخير للبطولة خطف الترجي أيضاً صدارة فئتي الشباب والأولى بعد حصده 6 ذهبيات للأبطال وحيد معيص ومحمد العباس وعلي المدلي وجعفر المصطفى ومحمد المصطفى وعيسى الشيخ علي وسلمان البناي وبـ 781 نقطة بفارق كبير عن الوصيف الهدى الذي حل ثانياً بـ 206 نقاط، وفي المركز الثالث فريق الفرع بـ 190 نقطة وذهبية بسام الدوسري، والرابع كميت بـ 170 نقطة.حضر الختام مدير مكتب وزارة الرياضة في القطيف عادل الصايغ ورئيس نادي الترجي حسين الدار , فيما قدم رئيس نادي الترجي دروعا تذكارية لرئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو شداد العمري وجميع رؤساء اللجان في الاتحاد السعودي للتايكوندو.// انتهى //19:39ت م0081