مكة المكرمة 15 رمضان 1443 هـ الموافق 16 أبريل 2022 م واسكثفت أمانة العاصمة المقدسة جهودها في أعمال النظافة خلال هذه المدة التي يتوافد فيها المعتمرون بأعداد كبيرة .وعمدت وكالة الخدمات إلى تكثيف أعمال النظافة ورفع النفايات ، حيث بلغ إجمالي عدد العمال أكثر من ( 13549) عاملاً مجهزين بأكثر من (٩١٢) من معدات النظافة ذات الأشكال والاستخدامات المتعددة ، وتخصيص حوالي (1000) عامل و (66) معدة للمنطقة المركزية فقط ، كما تم توزيع أكثر من ٣٥٠ حاوية بأحجام وسعات مختلف في المنطقة المركزية ، إضافة إلى توزيع عدد من الصناديق الكهربائية الضاغطة للنفايات للتخزين المؤقت ، ولتفادي صعوبة حركة السيارات خلال أوقات الذروة ، كما تم تخصيص عدد من الفرق المكونة من العمالة والمعدات استعداداً لأي حالات طارئة خلال الموسم ، وشملت أكثر من (300) عامل و(33) معدة شملت قلابات كبيرة و(شيولات) و (بوب كات) وقلابات صغيرة وبرادات لنقل جثث الموتى تحسبا لأي طارئ .وبلغ إجمالي وزن النفايات التي تم رفعها منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى يوم أمس أكثر من (100.000) طن ، في حين بلغ إجمالي وزن مخلفات البناء والأنقاض أكثر من (63.000) طن ، وذلك في نطاق جميع البلديات الفرعية .وأوضحت وكالة الخدمات أن العمل يتم في جميع الشوارع بشكل يومي مع تكثيف الأعمال على محاور مكة الرئيسة : شارع الأمير محمد بن سلمان ، والطريق الدائري الثالث ( عثمان بن عفان رضي الله عنه ) ، وطريق الليث ، وطريق الملك فيصل ، والطريق الدائري الرابع ( علي بن أبي طالب رضي الله عنه )، وطريق المدينة المنورة ، وطريق مكة-جدة القديم ، وطريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز ) وذلك لأهمية تلك المواقع وكونها تعدّ مداخل مكة المكرمة الرئيسة خلال الموسم ، إضافة إلى تكثيف العمل في مواقف النقل العام الموجودة على مداخل مكة وحول المسجد الحرام على مدار الساعة .وأكدت وكالة الخدمات أن الأعمال تسير ولله الحمد وفق الخطة الموضوعة لها من خلال مؤشرات الأداء ، مشيرة إلى تكثيف الجهود خلال المدة القادمة ولاستقبال العشر الأواخر من الشهر الفضيل.// انتهى //19:46ت م0082